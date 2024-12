Wunschzettel von Kindern Schlussspurt für die Weihnachtspostämter

In der Wunschzettel-Filiale im brandenburgischen Himmelpfort sind bereits über 220.000 Briefe eingetroffen. Der Großteil stammt aus Deutschland, aber mehr als 7.500 Briefe kommen aus anderen 56 Ländern der Erde, berichtete eine Sprecherin der Deutschen Post. Die meisten ausländischen Briefe kamen bisher aus China, es sind etwa 4.400. Auf Platz zwei liegt aktuell Polen mit 750 Briefen und auf Platz drei Mexiko mit 215 Schreiben.

Sechs Wunschzettel aus Neuseeland hatten einen besonders weiten Weg. Die Entfernung zwischen Himmelpfort und Christchurch, dem Ort, aus dem der am weitesten entfernteste Brief abgeschickt wurde, beträgt mehr als 18.000 Kilometer. Nach Postangaben landen in Himmelpfort die meisten Briefe aller Weihnachtsstationen in Deutschland.