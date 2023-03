Yachtclub zieht Bilanz Beim Yachtclub steht bald die nächste Feier an

Ehrungen

Sabine Bosch und Andrea Martin wurden für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Simon, Beatrice und Martin Bänziger sowie Nicole Fröhle sind seit 15 Jahren im Verein, Michael Schwab bereits seit 30 Jahren. Wilhelm Mönch seit 35 Jahren. Den internen Fahrtenwettbewerb gewannen Doris und Bernhard Szeemann, die bei einer fünfmonatigen Fahrt bis nach Bordeaux kamen.

Neue Angebote

Am 14. Oktober wird die Schulung „Brandbekämpfung an Bord“ angeboten. Am 5. November plant der Verein eine Herbstwanderung auf ein Weingut bei Heitersheim.