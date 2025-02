«Yellowstone»-Vorgänger "1923" - Western-Saga mit Harrison Ford und Helen Mirren

Grandiose Altstars in Hochform

Die Chemie zwischen den Altstars Ford (82) und Mirren (79) ist in "1923" förmlich greifbar. "Ich weiß nicht, was es ist, aber ich liebe es einfach, mit Harrison zusammen zu sein", sagt Mirren, die Ford Mitte der 1980er Jahre beim Dreh von "Mosquito Coast" kennenlernte. Damals war sie ein Theater- und TV-Star in Großbritannien, in Hollywood jedoch unerfahren. "Ich lerne immer noch von ihm", sagt Mirren heute über ihren Kollegen.

Wer die erste Staffel von "1923" bisher nicht gesehen hat, kann die acht Folgen bei Paramount+ zügig nachholen. Ohne zu viel zu verraten: In Staffel 1 gerät Jacob in einen erbitterten Konflikt mit dem Viehzüchter Banner Creighton ("Game Of Thrones"-Star Jerome Flynn). Als der einen Pakt mit dem skrupellosen Bänker Donald Whitfield (Timothy Dalton) eingeht, wird es brenzlig für die Duttons.

Ein ehemaliger 007 als charismatischer Fiesling

Ex-James-Bond-Darsteller Dalton ("Der Hauch des Todes") war vielleicht der begabteste Schauspieler, der je den Agenten 007 spielte. In "1923" zeigt der Shakespeare-Veteran seine diabolische Seite - als absoluter Fiesling, der dennoch charismatisch ist. "Er ist ein großartiger Bösewicht", findet auch Mirren. "Er spielt keinen aufgesetzten Schurken, man nimmt ihm das komplett ab. Solche Leute mit genau dieser Einstellung gibt es wirklich, und leider übernehmen sie gerade die Welt."