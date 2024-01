Yellowstone-Vorwurf: Medien: Brosnan erklärt sich für unschuldig

New York - Ex-James-Bond Pierce Brosnan (70) hat Medien zufolge vor einem US-Gericht Vorwürfe zurückgewiesen, er sei im Yellowstone-Nationalpark in einem für Besucher abgesperrten Gebiet unterwegs gewesen. Der gebürtige Ire habe sich bereits Anfang Januar für unschuldig erklärt, berichteten die "New York Times" und andere US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf entsprechende Dokumente eines Bundesgerichts im US-Staat Wyoming. Der Yellowstone-Nationalpark, der größtenteils in Wyoming liegt, ist für seine heißen Quellen und Geysire bekannt - allerdings sind für Besucher gefährliche Gebiete gesperrt.