Yolanda K. aus Steinen Die Ermittlungen laufen immer noch

Fragen unbeantwortet

Ein vorläufige rechtsmedizinische Untersuchung sei zwar vorgenommen worden, jedoch erfolgten noch weitere Zusatzuntersuchungen, mit deren Ergebnis erfahrungsgemäß erst in einigen Wochen zu rechnen sei, hatte Ricken noch Ende März ebenfalls auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Fragen dazu, ob es inzwischen Hinweise auf Gewalteinwirkung gibt, und darüber, wie die Überreste an den Fundort gelangt sind, ließ Ricken unbeantwortet.

Passant wird fündig

Die aus Steinen stammende K. war Ende Februar tot aufgefunden worden. Ein Passant hatte die Knochen in einem Waldgebiet im Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) entdeckt. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass es sich um die Knochen der seit dem 25. September 2019 vermissten jungen Frau handelt. Der Fall hatte einiges Medienecho bekommen. Die Polizei hatte sich im vergangenen Jahr in den Fernsehsendungen „Aktenzeichen XY... vermisst“ des ZDF und „Kripo live“an die Öffentlichkeit gewandt, um Hinweise zum Verbleib der jungen Frau zu bekommen, die in Leipzig wohnte und dort Architektur studierte. K. hatte im Jahr 2016 das Abitur an der Freien Evangelischen Schule in Lörrach gemacht und studierte bis zu ihrem Verschwinden Architektur in Leipzig. Sie galt als reiselustig.