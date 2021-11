Yougov-Umfrage Nur drei Prozent glauben an WM-Titel der DFB-Elf

Vor dem Abschluss in der WM-Qualifikation mit den Spielen gegen Liechtenstein am Donnerstag in Wolfsburg und drei Tage später in Armenien wird der Fußball-Nationalmannschaft von den Menschen in Deutschland der große Wurf in Katar im kommenden Jahr nicht zugetraut.

Nur drei Prozent der Befragten glauben an den fünften WM-Titelgewinn der DFB-Elf am 18. Dezember 2022 in Doha. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.