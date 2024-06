Liebe für das Ehrenamt

Doch dann beginnt sie mit einer schier nicht endenden Aufzählung: Strukturentwicklungen, von den öffentlichen Gebäuden in Degerfelden bis hin zur Fertigstellung von Radwegen und Autobahnen für Rheinfelden. Was ihr besonders am Herzen liegt: Projekte, die mit unzähligen Ehrenamtlichen umgesetzt wurden, wie etwa die „Skulpturen am Bach“, der Dinkelmarkt oder die Teilnahme an „Unser Dorf hat Zukunft“. „Alles Gemeinschaftsaktionen von Vereinen, Feuerwehr, Bürgerinnen und Bürgern“, fasst Reichert-Moser stolz zusammen.

Pensionierte Lehrerin

Während des Gesprächs mit unserer Zeitung kommen bereits acht neue E-Mails in das Postfach der pensionierten Grund- und Hauptschullehrerin. „Auf jeden Fall wird mir die Kommunalpolitik fehlen. Sonst wäre ich all die Jahre eine Fehlbesetzung gewesen“, lächelt sie. Was sie nach der Wahl machen wird? „Mich zunächst meinem Arbeitszimmer widmen, sortieren und trennen. Und Reiseerinnerungen auffrischen.“