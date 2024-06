1971 erstmals gewählt

Bis zur Kommunalreform der 1970er Jahre war das über 1200 Jahre alte Minseln eine selbständige Gemeinde. Paul Renz engagierte sich bereits als 16-Jähriger als Pfarrgemeinderat in der örtlichen Kirchengemeinde. Die sich abzeichnende Gebietsreform in Baden-Württemberg war der Anreiz für ihn, sich auch in der Lokalpolitik aktiv einzubringen. So stand Renz 1971 erstmals auf dem Wahlzettel für den Minsler Gemeinderat, in den er über die CDU-Liste einzog und damit auch für das Rheinfelder Stadtparlament vorgesehen war. Damals wurden im Drei-Jahresrhythmus jeweils die Hälfte der Mitglieder neu gewählt.

Gemeinderat in Minseln

Dem Übergangsgemeinderat in Rheinfelden gehörten sechs Vertreter aus Minseln an. Man verständigte sich darauf, dass dies jeweils die drei Gemeinderäte mit den höchsten Stimmen der Wahlen von 1968 und 1971 sein sollten. „Erste Amtshandlung“ des neu gewählten Gremiums 1971 war der Beschluss zur Eingliederung in die Stadt Rheinfelden. Gestützt wurde der Beschluss auf eine Bürgeranhörung, bei der knapp 70 Prozent für die Eingemeindung votiert hatten. Minselns Bürgermeister Paul Rombach wurde Beigeordneter, Paul Renz Gemeinderatsmitglied in Rheinfelden. Spontan gefragt, kann Renz auch die Namen der weiteren Vertreter der Dinkelberggemeinde nennen.