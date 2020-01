Zahl der Nachweise steigt Chinesische Sportverbände reagieren auf Coronavirus

Der Ski-Weltverband FIS will in den nächsten Tagen Einschätzungen der Teams einholen und dann über eine Durchführung oder Absage der in China geplanten Rennen entscheiden. Wie der oberste Renndirektor Markus Waldner in Kitzbühel sagte, werde die Situation aktuell von Ärzten untersucht. Am Mittwoch will Waldner in Garmisch-Partenkirchen mit Vertretern der Verbände beraten und eine Entscheidung treffen.

Sarah Lewis, die Generalsekretärin des Ski-Weltverbands, sagte am Rande der Hahnenkamm-Rennen, dass sich die FIS an die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO halte. Außerdem sei sie in Kontakt mit dem Internationalen Olympischen Komitee.

Am 15. und 16. Februar sind in Yanqing eine Abfahrt und ein Super-G der Herren geplant. Die Speed-Rennen sind Testwettkämpfe für die Winterspiele in zwei Jahren. Die größte Sorge bei den Skirennfahrern und Betreuern ist, dass eine Situation eintritt, in der sie das Land nicht verlassen können. Wegen des Virus' sind betroffenen Gebiete praktisch unter Quarantäne gestellt. "Wir wissen, dass es nicht nur darum geht, ins Land zu kommen, sondern auch wieder raus, es muss selbstverständlich in beide Richtungen funktionieren", sagte Lewis.