Zahlen zur Bundestagswahl in Schopfheim: AfD in Fahrnau stark

Kürnberg eine grüne Oase

Der „grünste“ Ortsteil ist Kürnberg. 23,1 Prozent holten die Grünen dort, knapp unter 20 Prozent waren es in Eichen. 15,3 Prozent waren es insgesamt. Am schlechtesten schnitten die Grünen in Gersbach ab. Dort bekamen sie lediglich 6,4 Prozent.

Dafür war dort aber die CDU am Erfolgreichsten. 39,6 Prozent bekamen die Christdemokraten dort, während sie quasi einen Ort weiter, in Raitbach, mit 20,3 Prozent das schlechteste Ergebnis in den Schopfheimer Stadt- und Ortsteilen einfuhren, 25,6 Prozent waren es insgesamt in der Stadt.