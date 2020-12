Zahlreiche Tritte 16-Jährige misshandelt gehbehinderten Obdachlosen

Etwa zwei Stunden nach der Tat seien dann Bahnmitarbeiter auf den im Gesicht blutenden Mann aufmerksam geworden, der über Schmerzen am gesamten Körper geklagt habe. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Das Opfer habe auf eigenen Wunsch das Krankenhaus wieder verlassen, hieß es. Details zum Zustand des Mannes waren am Sonntag nicht bekannt.

Eine 14 Jahre alte Begleiterin der Jugendlichen soll bei der Tat teilnahmslos daneben gestanden und sich den Gewaltausbruch angeschaut haben. Die 16-Jährige aus Essen soll das Opfer dann auch noch mit einem Messer bedroht und eine Stichbewegung gegen den Bauch angedeutet haben.

Die Tatverdächtige sei den Einsatzkräften aus zahlreichen Straftaten am Essener Hauptbahnhof bereits bekannt, unter anderem wegen Körperverletzung, Diebstahls oder des Erschleichens von Leistungen. Die Bundespolizei sprach von einer Intensivtäterin. Die beiden Mädchen sollen in den kommenden Tagen befragt werden. Der genaue Tatort, ein Tunnel des Essener Hauptbahnhofs, sei kein besonderer Kriminalitätsschwerpunkt.

Bereits Anfang Dezember wurde ein Obdachloser in Köln Opfer eines schweren Angriffs. Dort war der 44 Jahre alte Wohnungslose nachts an seiner Schlafstätte in Brand gesetzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Mutmaßlicher Tatort war ein öffentliches Toilettenhäuschen am Severinswall in der Kölner Südstadt. Es bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde auf der Intensivstation behandelt.

© dpa-infocom, dpa:201227-99-821458/2