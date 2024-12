Zahlungsmethoden: Bundesbank: Bargeld und Debit günstiger als Kreditkarten

Im Ergebnis zeigt sich, dass Bargeld mit 38 Cent pro Bezahlvorgang die geringsten Kosten mit sich bringt. Im Verhältnis zum ausgegebenen Betrag ist die sofort abzurechnende Debitkarte mit 1,49 Prozent Kosten am günstigsten, weil hier regelmäßig auch höhere Beträge beglichen werden.

In beiden Kategorien am teuersten waren echte Kreditkarten, die in der Regel einmal monatlich abgerechnet, aber seltener eingesetzt werden. "Die Kosten von Bargeld und Debitkarte liegen aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland nahe beieinander", erläutert Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz.

Bargeld europaweit noch vorn

Bargeld ist für die Menschen im Euroraum trotz des Trends zu digitalen Bezahlmethoden an der Ladenkasse noch erste Wahl. Jahr für Jahr werden aber weniger Einkäufe bar abgewickelt: 52 Prozent der Transaktionen waren es in diesem Jahr, 2019 wurden sogar noch 72 Prozent Barzahlungen im Währungsraum gezählt. Zugleich geht der Anteil der Kartenzahlungen nach oben: von 25 Prozent 2019 über 34 Prozent 2022 auf 39 Prozent in der aktuellen Auswertung der Europäischen Zentralbank (EZB).