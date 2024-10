Zahoransky in Todtnau: Generationenwechsel im Vorstand

Zum 1. Dezember wird Heinrich Sielemann für den Bereich Technik in den Vorstand berufen. Ric Nachtmann tritt zum 1. Januar 2025 als kaufmännischer Vorstand in das Unternehmen ein.

Ausbau in Medizintechnik

Mit dem Ziel in den Bereichen Oral Care, Bürsten und Besen sowie Medizintechnik auch zukünftig Innovationsführer zu bleiben und optimal die Markt- und Kundenanforderungen bedienen zu können, leitete Zahoransky 2023 eine umfassende strategische Weiterentwicklung zur zukunftsgerichteten Aufstellung der Unternehmensgruppe ein. „Die Herausforderungen für unsere Branchen und unser Unternehmen werden nicht kleiner. Um diesen mit gezielten Maßnahmen rechtzeitig zu begegnen, treiben wir die Entwicklung unseres Unternehmens konsequent voran und haben in diesem Zuge proaktiv die zukunftsgerichtete Aufstellung unseres Unternehmens gemeinsam mit einer Beratungsfirma angestoßen“, so Ulrich Zahoransky. Großes Potenzial sehe das Unternehmen insbesondere im Geschäftsbereich Medizintechnik, der intensiver ausgebaut wird. Dieser profitiert von den langjährigen Erfahrungen in den Bereichen Maschinen- und Formenbau, Kunststofftechnik sowie Automation. Darüber hinaus gelte es die Position als Markt- und Innovationsführer im Bereich Oral Care sowie Bürsten und Besen weiter zu stärken und auszubauen.