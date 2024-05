Radler gefährdet

Die Wiesenbrücke in Ehner-Fahrnau dient eigentlich als Zufahrt zum Golfplatz zwischen Fahrnau und Hausen. Seit 2018 ist sie aber für Autos gesperrt, da sie für den Fahrzeugverkehr nicht mehr sicher ist. Seitdem rollt der Verkehr zum Golfplatz über Hausener Gebiet. Das, so heißt es in dem Brief ebenfalls, gefährde etwa die Radler auf dem Burichweg. Vor zwei Jahren wurde zwar beschlossen, das Bauwerk abzureißen und durch eine neue Brücke zu ersetzen. Im Mai schob der Gemeinderat Schopfheim das Vorhaben aber noch einmal um ein Jahr (wir berichteten).

Hausen habe dem Golfplatz damals unter der Bedingung zugestimmt, dass die Verkehrsanbindung über Schopfheimer Gemarkung erfolgt, heißt es in dem Brief. Die Stadtverwaltung habe die Gemeinde Hausen in der Angelegenheit immer wieder vertröstet. Auch habe es weder die versprochenen Verkehrskontrollen auf dem Burichweg durch die Stadt gegeben, noch eine gemeinsame Sitzung der Gemeinderäte beider Kommunen oder gar eine Informationsveranstaltung mit Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher für die Hausener.