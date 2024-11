ZDF-Reihe Gauchos und das BKA - Auf dem "Traumschiff" nach Argentinien

Allerdings hat sich sein Zwillingsbruder Lukas unter falschem Namen eingeschmuggelt. Weil der Isabell viel netter erscheint als Leon, ist sie zuerst verwirrt, dann verliebt. Und auch diese Geschichte vom doppelten Lottchen (beide gespielt von Aaron Karl) geht selbstverständlich gut aus - und ist erstaunlicherweise noch nicht mal der absurdeste von den drei Erzählsträngen.

Denn die "Traumschiff"-Macher haben sich dieses Mal ein bisschen Inspiration geholt bei Tom Hanks, Leonardo DiCaprio und ihrem Film "Catch Me If You Can": Cora Bruns (Friederike Linke) vom Bundeskriminalamt macht auf verdeckte Ermittlerin, um den Computer-Nerd Tobias Bender zu überführen, den sie für einen Cyberkriminellen hält. Doch der spielt ein Katz-und-Maus-Spiel mit ihr - das allerdings nicht besonders spannend ist. Spannung ist aber vermutlich ohnehin nicht, was Zuschauer seit jeher am "Traumschiff" anzieht.