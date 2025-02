ZDF-Serie "Der Staatsanwalt" verabschiedet sich

Stars in Episodenrollen

In Episodenrollen stehen beliebte Fernsehgesichter wie Leslie Malton, Hans-Werner Meyer, Tessa Mittelstaedt, Uwe Preuss, Timur Bartels und Robin Sondermann vor der Kamera.

Zum Auftakt in der Folge "Der Tod hat Vorfahrt" wird die Bürokraft Sofia Nikova in ihrer Wohnung bestohlen und vergiftet. Oberstaatsanwalt Reuther leitet die Mordermittlung der Kommissare Julia Schröder und Alexander Witte. Nikova im Büro einer Wiesbadener Autowerkstatt gearbeitet. Sie war in letzter Zeit anscheinend in mehrere Autounfälle verwickelt und kassierte jeweils hohe Versicherungssummen.

Raoul Bender, der Inhaber der Autowerkstatt, ist ähnlich undurchsichtig wie der Kfz-Sachverständige Lorenz Will, der nach Sofia Nikovas Unfallschäden jeweils die Gutachten erstellt hat. Will ist auffällig wortkarg gegenüber Reuther. Weiß er womöglich mehr über den Tod von Nikova, als er zugeben will? Bernd Reuther kommt einem tödlichen Unfall auf die Spur.