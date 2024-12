Die waren zumeist ebenso überrascht wie erfreut über diese Aufmerksamkeit am frühen Morgen, teilt die Stadt mit. „Das ist ja süß“, meinte ein junger Mann und strahlte über beide Ohren wegen des unerwarteten leckeren Frühstücks. „Herzlichen Glückwunsch“, sagte eine Frau, um Sekunden später in der Straßenbahn zu verschwinden. In aller Herrgottsfrühe unterwegs war auch eine rüstige Rentnerin: Die Weilerin nutzte die Tram 8, um in Richtung Bern aufzubrechen, wo sie 18 Kilometer auf dem Trans Swiss Trail in Angriff nehmen wollte.

Die OB zieht ein positives Fazit der Aktion

„Die Resonanz war sehr gut, die meisten waren über die süße Wegzehrung sehr erfreut. Manchem war gar nicht bewusst, dass die Tram 8 schon zehn Jahre fährt und das eine oder andere interessante Gespräch war auch dabei“, resümierte Stöcker.