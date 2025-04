Zehntausende Tote befürchtet: Warum ein noch stärkeres Erdbeben bei Istanbul erwartet wird

Das Beben von Mittwoch habe ein solches starkes Beben nun noch mal wahrscheinlicher gemacht, denn damit sei ein Übergangsbereich der ohnehin schon kritisch geladenen Verwerfung unterhalb Istanbuls aktiviert worden.

Zudem sei das Beben im Vergleich zum letzten größeren in der Region im Jahr 2019 weiter in Richtung Istanbul gewandert. Während die Verwerfung (also der Riss) westlich des Bebens laut Bohnhoff "still und leise" weiterkriecht, ist sie im Osten (Richtung Istanbul) verhakt - wodurch noch mehr Energie im Untergrund gespeichert sei. "Dennoch bleibt eine Aussage über den genauen Zeitpunkt eines solchen Starkbebens unmöglich nach heutigem Stand der Wissenschaft."