Zell 100 Jahre Ski-Cub Zell

Feiern wird also heute und morgen ein Verein, der vor 100 Jahren, im Frühjahr 1921 von jungen Leuten aus Zell gegründet wurde. Der Skisport im Südschwarzwald steckte damals noch in den Kinderschuhen, war aber ein Trend, und so hatte man im jungen Verein um dessen ersten Vorsitzenden Hans Herzog gleich großen Zulauf. In Schlechtbach war der erste „Zeller Hang“, dort bauten die Skisportbegeisterten eine Schanze, damit auch Skispringen und nicht nur Abfahrt betrieben werden konnte. Die 1920-er Jahre waren auch für den Ski-Club Zell „goldene Jahre“, denn die Mitgliederzahlen stiegen auf mehrere 100 Angehörige. Gegen Ende der 1920-er Jahre ging man an die Planungen für eine eigene Skihütte am Feldberg und damit dort, wo zwischenzeitlich der Großteil der Ski-Aktivitäten stattfand. In konkret sportlicher Hinsicht waren die 1930-er Jahre die Highlights, erinnert der heutige Vorsitzende Thomas Dietsche besonders an Richard Widmer. Der Zeller Skisportler war im Kader für die olympischen Winterspiele 1936.

Der Zweite Weltkrieg brachte auch für den Ski-Club Zell starke Einschnitte. Nicht nur, dass alle Skier von den Nazis als Wehrmacht-Ausstattung eingezogen wurden, sorgte für diesen Einschnitt. Viele Vereinsmitglieder ließen auf den Schlachtfeldern in Europa und Afrika ihr Leben. Erst im Jahr 1949 erfolgte die Wiederaufnahme des Vereinsbetriebs. Auch das schon in den 1930-er Jahren angebotene Veranstaltungs-Highlight Hohe-Möhr-Abfahrtslauf wurde wieder durchgezogen - allerdings nur bis zum Tod des damaligen Ski-Club-Vorstandsmitglieds Erich Otto Sütterlin. Er prallte bei der Abfahrt im Jahr 1952 auf einen Baum und war sofort tot.