Zell 2025 wird das große Jubiläumsjahr in Zell

Ideen gesucht

Wie Dominika Anti von der Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, sei man noch ganz am Anfang der Planungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten. „Wir beginnen jetzt, alle Vorschläge in einen Ideentopf zu werfen, und dazu wollen wir die Vereine mit ins Boot holen“, so Anti.

So werden für die Feierlichkeiten, die etwa an einem verlängerten Wochenenden stattfinden könnten, Ideen gesucht auch für Projekte mit historischem Bezug zur Stadt. Partner wie das Biosphärengebiet Schwarzwald oder der Naturpark Südschwarzwald könnten dabei unterstützen, so die Stadt. Mögliche Ideen für Veranstaltungen könnten etwa ein kultureller Themenabend, die Zeller Freilichtspiele, Theateraufführungen, Konzerte oder etwa eine Mittelalter-Chilbi sein. Konkret stehe aber noch kein Programm, und auch der Termin für die Feierlichkeiten wurde noch nicht festgelegt, betont Anti. Auch bisherige Veranstaltungen könnten für das Jubiläumsjahr wieder reaktiviert werden.