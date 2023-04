Zell 2440 Einsatzstunden leistete das DRK

Ehrungen

Vorsitzender Johannes Thoma und Marina Wasmer von Kreisvorstand nahmen einige Ehrungen vor. Für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Jürgen Walz geehrt. Er übernahm 2019 das Amt des Rechners. Für 20 Jahre aktive Mitarbeit wurde Bettina Maier mit der Ehrennadel des Landesverbandes in Bronze geehrt. Sie war bereits für 13 Jahre in verschiedenen Vorstandsposten tätig. Die engagierte Bereitschaftsleiterin Catharina Kaiser wurde für 20 Jahre geehrt. Thoma lobte: „Sie hat immer alles auf dem Schirm und ist eine tragende Säule unseres Vereins.“ Kaiser ist bereits Besitzerin des Goldenen Leistungsabzeichens und erhielt die Ehrennadel in Bronze. In Abwesenheit wurde Erika Eberle für 25 Jahre Mitarbeit mit der Silbernen Verbandsnadel geehrt.

Eine außergewöhnliche Ehrung des Orts-, Kreis- und Landesverbandes galt Ursula Kiefer, die seit 60 Jahren im Ortsverein mitarbeitet. Sie kam 1962 als Schwesternhelferin zum Verein, engagiert sich immer noch stark in der Sozialarbeit des Vereins und war unter anderem 13 Jahre lang Bereitschaftsdienstleiterin. Thoma sagte: „Du packst immer mit an, bist ein Aushängeschild unseres Vereins und ein Vorbild für das Ehrenamt.“

Grußworte

Bürgermeister Peter Palme beglückwünschte die Jubilare und bedankte sich beim Verein für die zuverlässige Arbeit in der Pandemie, insbesondere in Form des Corona-Testzentrums.

Nachdem nun die Coronazeit vorbei ist, könnten die Vereine mehr unterstützt werden: “Diese sind jetzt am Zug.“