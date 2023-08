Zell Action für Ferien-Kids

Zwölf Kinder hatten sich zu diesem Sportprogramm eingefunden. Diese wurden eingeteilt in drei Gruppen. Von Siegfried Woywod wurde ihnen am Anfang erklärt, was Bogenschießsport eigentlich ist. Unter der Anleitung der Jugendausbilder Kai Kiefer, Roby Gutmann und Silvia Woywod sowie Karl Bechtle und Cornelia Gutmann ging es dann los. Auch die frisch gebackene Landesmeisterin Svenja Gutmann gab ihre Ratschläge an die Kids weiter. Einige Durchgänge wurden gemacht, und zum Schluss durften alle auf Ballons schießen, was ihnen sichtlich Spaß machte. Siegfried Woywod sprach von einem nicht so guten Andrang für das Bogenschießen. Aber am Ende des Programms waren alle froh darüber, dass sie an diesem Nachmittag teilgenommen haben, und die Mitglieder des Bogensports in der SG Zell hoffen, dass sie das ein oder den andere Kind für ihre Sportart gewinnen konnten.

Zufriedene Veranstalter

Auch die Stadt Zell zeigt sich in ihrer Zwischenbilanz zum Kinderferienprogramm positiv gestimmt, wie sie in einer Pressemitteilung informiert. „Das Zeller Kinderferienprogramm war bisher komplett ausgebucht.“ Und weiter: „Durch den engagierten Einsatz der Vereine und der ehrenamtlichen Helfer sowie Mitarbeiter der Stadt Zell wurden den Kindern in der verlässlichen Ferienbetreuung beim DRK Ortsverein, beim Textilmuseum und im Wildgehege ein spannendes sowie abwechslungsreiches Programm geboten.“ Es sei gemeinsam gekocht, gegrillt, gebastelt und viel Neues entdeckt worden. Dabei wurden den Kindern viele Fragen beantwortet, etwa: Was muss ich tun, wenn jemand verletzt ist? Wie lege ich einen Verband an? Wie fühlt sich das Fell von Hirsch Gustav an?