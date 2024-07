Zell: Arbeitstrupp des Bürgervereins war wieder im Einsatz

Neu gestaltet wurde jüngst die Informationstafel am Eingang zum Stadtpark in der Bahnhofstraße. Der Bürgerverein hat zuvor die bestehende Holzwand mit Satteldach neu gestrichen, das eigentliche Informationsboard im Design der Stadt gestaltet und zusammen mit dem Zeller Bergland Tourismus mit aktuellen Hinweisen versehen. Die Informationstafel soll Gäste, die mit Bahn oder Bus anreisen eine schnelle Orientierung geben, was es in Zell zu sehen gibt und wo man die Gastronomie genießen kann, informiert der Verein in einer Pressemitteilung. Deshalb ist der zentrale Bestandteil ein Stadtplan, der die Standorte aller Sehenswürdigkeiten zeigt, die fußläufig erreichbar sind. Die Zeller Gastronomie ist mit dementsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Fotos illustrieren die Sehenswürdigkeiten, darunter das Faller-Denkmal, den Schwanenweiher, das Fasnachtshus oder die Embruner Wand. Eine weitere Neuerung sind die Beschriftungen an den Bäumen im Stadtpark: Kleine Schilder informieren über die Baumarten und Interessantes zu jedem einzelnen Baum. „So können Besucher vielleicht den einen oder anderen bislang unbekannten Exoten entdecken oder erfahren, dass manche Bäume bereits weit über 100 Jahre alt sind“, schreibt der Bürgerverein.