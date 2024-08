Zell: Außenanlage vom Fasnachtshus neu gestaltet

Im Fasnachtshus wird auf drei Etagen in renovierten Räumen alles präsentiert, was die Zeller Fasnacht ausmacht, so der Verein. Sämtliche Sammlungen und Ausstellungsräume werden immer wieder ergänzt und umgestaltet, damit das Fasnachtshus immer wieder aufs Neue interessant bleibt. Der Eintritt beim Hock ist frei. Die Außenanlage wurde komplett mit Öko-Pflaster gestaltet. Der gesamte Erlös wird für die Erweiterungsarbeit und Unterhaltung des Hauses verwendet.