Zell Ein Stolperstein für Lili Meyer

Der Berliner Künstler Günter Demnig verlegt persönlich am Samstag, 18. Mai, in der Zeller Gartenstraße einen Stolperstein zur Erinnerung an das NS-Opfer Lili Meyer. Dazu wird die Ausstellung „Was geht mich das an?“ der Realschüler eröffnet.