Schwer verletzt wurde am Montag, 23. Juni, 16.15 Uhr, eine 74-Jährige bei einem Unfall auf der B 317 bei Silbersau, teilt die Polizei mit. Die 74-Jährige war mit ihrem Skoda von Mambach her in Richtung Fröhnd unterwegs, kam laut Zeugen bei Silbersau in den Gegenverkehr und lenkte dagegen. Dabei kam sie zu weit nach rechts und prallte in die Felswand, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Der Skoda überschlug sich und landete auf dem Heck in der Straßenmitte. Die Skoda-Fahrerin wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.