Nicht mehr einsatzfähig waren zwei Autos, die am Mittwoch in einen Unfall auf der B 317 bei Mambach verwickelt waren. Gegen 16.45 Uhr war ein 60-jähriger Autofahrer auf der Ortsstraße in Mambach unterwegs und bog an der Einmündung nach links auf die Bundesstraße 317 ein. Dabei übersah er ein von links kommendes vorfahrtsberechtigtes Auto, berichtet die Polizei. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand; indes waren beide Pkws nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt.