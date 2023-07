Zell/Basel Fanfaren erklingen beim Basel Tatoo

Kein Meter ohne Publikum

120 000 Besucher am Straßenrand werden zu dem bunten Spektakel in Basel erwartet. „Das ist immer wieder beeindruckend durch solche Menschenansammlungen zu laufen“, sagt Leimgruber. Der Zeller Musiker weiß aber auch: „Für unsere Bläser ist es besonders herausfordernd, denn sie müssen die kompletten zwei Kilometer durchspielen.“ Denn: „Es gibt keinen Meter ohne Publikum.“ Als „besonders erhabenes Gefühl“ beschreibt Leimgruber es, wenn die Militär-Parade am Rathaus ankommt und ein Offizier den Musikern salutiert. So militärisch wie das Tattoo da herkommt, könnten sich die Zeller schon als Exoten sehen, aberauch die Markgräfler Trachtengruppe und einige andere Teilnehmer gehören nicht zum Militär-Genre. Und genauso entsteht ein buntes Bild.

Austausch mit anderen

Was ihn als Hobbymusiker an der Parade vor allem interessiere, sei die besondere Atmosphäre und auch zu sehen, wie sich die anderen Gruppen einspielen, so Leimgruber. Auch der Austausch mit den anderen Musikern aus Nah und Fern sei spannend. Und während er erzählt, schwingt schon ein gewisser Stolz mit. „Da wollen wir einfach dabei sein.“

Italienische Freunde dabei

Dabei sein und nicht nur zuschauen wollte in diesem Jahr auch die mit dem Fanfarenzug befreundete italienische Musikergruppe „Pifferi e Tambori“aus Baio Dora, nahe Borgo del Franco. Mit 63 Personen besuchen die italienischen Freunde die Zeller am Wochenende, übernachten von Freitag bis Sonntag dort und nehmen ebenfalls an der Parade teil. Die Anmeldung sei dank der Hilfe des Fanfarenzug möglich gewesen. „Dann können wir weiter unsere Freundschaft pflegen“, freut sich Leimgruber, der wie seine Musikkollegen auch schon mehrmals in dem italienischen Ort zu Besuch war. Auch die Stadtmusik pflege Kontakte zu Borgo del Franco.

Die internationalen Musikfreundschaften zwischen Zell und Borgo del Franco werden also am kommenden Wochenende wieder gepflegt – in Zell als auch bei der Parade in Basel.