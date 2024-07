Zell: Baugenossen für die Zukunft gerüstet

In einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld mit Pandemie, Krieg, hoher Inflation, steigenden Zinsen und Energiekosten habe sich die Baugenossenschaft Zell sehr gut behauptet, berichtete Wassmer. Im vierten Quartal 2022 betrug der Preisanstieg für Neubauten in Baden-Württemberg noch 14,5 Prozent. Ein Jahr später hat sich diese Erhöhung auf vier Prozent reduziert. Noch immer sind aber die Instandhaltungskosten um acht Prozent teurer als im Vorjahr. Bei mittlerweile 247 Wohnungen sei das eine große Belastung. So stieg der Aufwand für die Instandhaltung auf 254 000 Euro gegenüber 161 000 Euro im Jahr 2022.

Neubau bezogen

Der Schwerpunkt der Investitionen 2023 lag bei der Fertigstellung der Außenanlagen Liebeckstraße 5, 9 und 13. Die Reihenhäuser Im Sonnenland 2 bis 8 wurden an das Nahwärmenetz angeschlossen. Bei guten Erträgen könne auch für die Zukunft von einer stabilen Lage für die Baugenossenschaft ausgegangen werden. Dazu trägt auch der Bezug des Neubaus in der Liebeckstraße bei. Der durchschnittliche Mietpreis in den Wohnungen der Genossenschaft liege bei 6,10 Euro pro Quadratmeter., für Erstbezüge von Neubauwohnungen bei 9,50 Euro. Der Schwerpunkt für das laufende Jahr liege auf den Mehrfamilienhäusern in der Gänsackerstraße in Hausen.