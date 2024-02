Zell: Beste Unterhaltung für die Kleinen

Angeführt wurden sie vom mittlerweile stimmlich angeschlagenen Zeremonienmeister der Fastnachtsgesellschaft Zell (FGZ), Christoph Freuschle, flankiert von zwei Paginnen. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Stadtmusik Zell, deren Dirigent Markus Götz man unter seiner Perücke kaum erkennen konnte. Auch das Jugendorchester unter der Leitung von Dirigent Ralf Klauser begleitete die Kinderfasnacht musikalisch.

Das Tagungszentrum war proppevoll, als das von der FGZ organisierte Programm begann. Mit zahlreichen Spielen wurden die Kleinsten unterhalten. Auch das Spiel „Montagsmaler“ stand auf dem Programm: Dabei mussten die Kinder, in drei Gruppen aufgeteilt, erraten, was die Fasnächtler, mit all ihrer künstlerischen Freiheit zeichneten.