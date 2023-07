Zell Brasilianisches Flair aus der Schweiz

Tanzen und still genießen

Das Gros der Stücke weckte auch beim Publikum Rhythmusgefühle. Die Füße wippten quasi pausenlos, und warum nicht mit den Händen auf den eigenen Oberschenkeln herumtrommeln? Ein Pärchen reservierte sich eine Ecke als Tanzfläche, und auch der schmale Gang bot sich Tanzlustigen an. Andere lehnten sich vertraut aneinander, um den sanften Beiklang der interpretierten Liebeserklärung zu genießen. Die musikalische Reise führt ins Rio der Sechziger Jahre wie in die Gegenwart. Die Sonne dachte man sich einfach hinzu, um die Millionenstadt mit ihren Gitarren am Strand im Geiste vorüberziehen zu lassen. Doch auch mit diesem Klischee räumte der Sänger auf: Sein Instrument an den Strand zu tragen, kam den Einheimischen früher nicht in den Sinn. Wer bereits da war, erinnert sich an den tosenden Wellengang. Die Namen der dortigen Größen wie Tom Jobim, Chico Buarque, Maria Bethania und Caetano Veloso hatte das Trio selbstredend im Programm.

Unter den Besuchern stach eine Motorradkluft heraus. Er komme eigens aus dem Aargau, erzählt der Besitzer auf Nachfrage unserer Zeitung. Er habe sich seinerseits ein wenig verguckt: In den Leo-Hof. Hier könne man abschalten, stimmt er in das allgemeine Loblied ein. Wertungen wie diese erfreuen das Team der Betreiber der Leo-Genossenschaft, darunter Barbara Schmidt und Wernfried Hübschmann, die zu Beginn des Konzerts die Besucher begrüßten.