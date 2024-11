Zell: CDU kritisiert die Stadtverwaltung

Aus dem Kreistag: Noch ein letztes Mal berichtete Bruno Schmidt aus dem Kreistag. Hauptthemen waren das Biosphärengebiet, aber auch der Ausbau des Breitbandnetzes und die Konzentration der beruflichen Schulen. Es werden Kompetenzzentren in der Region angestrebt, die mittlerweile auch umgesetzt sind. Bahn, Nahverkehr und Straßen sind ständige Themen. Es besteht ein Sanierungsbedarf für 150 Kilometer Kreisstraßen. Die Situation der Flüchtlingsunterbringung würde noch immer Probleme bergen, wenn diese auch kleiner geworden seien. Großes Dauerthema ist das Klinikum mit einem mittlerweile geschätzten Investitionsvolumen von 340 Millionen Euro. Ursprünglich geplant waren 265 Millionen Euro. Die benötigte Kreisumlage, die von den Kommunen zu stemmen ist, wuchs von 88,8 Millionen in 2015 auf 141,9 Millionen Euro in 2024 an. Eine Belastung, die allen Gemeinden zu schaffen mache. Für seine Arbeit erhielt Schmidt viel Lob. Der ehemalige Rektor der Zeller Realschule, Dieter Mohr, benannte Schmidt als unermüdlichen Kümmerer um die Interessen des ländlichen Raums, ohne dabei die Bürger in den Kleinstädten des Oberen Wiesentals zu vergessen.