Zell Das steckt ganz viel Musik drin

Vier Stunden Show

Ab 20 Uhr spielt „Blasmusikfieber“: In ihrem rund vierstündigen neuen Show-Programm serviert diese mittlerweile über die Region hinaus sehr bekannte Formation aus dem Wiesental alles, was das Herz und das Ohr begehrt. Am Sonntag beginnt das Zeller Musikfest um 11.30 Uhr mit dem Frühschoppen durch den Musikverein Atzenbach. Die rund 35 Musiker bieten feine Blasmusik in allen Variationen an.

Neue Zeller Band

Am Nachmittag, um 14.30 Uhr unterhält ein neuer Stern der Zeller Musikszene, die Newcomer-Band „ Aroma - Musik mit Geschmack“. Diese junge Band sorgte bereits für Schlagzeilen in der Zeller Umgebung. Was als eigentlich einmalige Aktion bei einem Schrätteli-Chappeobend begann, scheint sich hier zu einer musikalischen Größe zu entwickeln.