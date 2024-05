Der Stolperstein für Lili Meyer. /Christoph Schennen

Nach der Verlegung stellte Uli Merkle, zweiter Vorsitzender des Bürgervereins, in der alt-katholischen Kirche das Leben der ehemaligen Zeller Bürgerin vor. Er hat ihre Lebens- und Leidensgeschichte anhand von Gerichtsprotokollen, schriftlichen Zeugenaussagen, Behördenschreiben, Krankenakten und Briefen rekonstruiert. Er war in Gurs und im Gebäude in Le Chambon sur Lignon, in dem sich Meyer während des Zweiten Weltkrieges versteckt hatte. Meyer wurde in Bad Kreuznach geboren und war von 1928 bis 1937 Lehrerin an der „Baumgartnerischen Privat-Mädchen-Realschule“ (Gartenstraße 2) (im Volksmund „Baumgartners-Universal-Drangsalier-Anstalt“ genannt, kurz BUDA). Meyer wohnte bis zur Deportation auch dort - in einer Mansardenwohnung im Dachgeschoss. Am 22. Oktober 1940 wurde sie ins Konzentrationslager Gurs verschleppt, konnte dank einer Hilfsorganisation nach Le Chambon-sur-Lignon fliehen und später in die Schweiz. Nach Kriegsende kehrte sie nach Zell zurück, wohnte in dem großen Gebäude an der Gottfried-Fessmann-Straße und starb am 14. Oktober 1958 in einem Altersheim in Bettingen.