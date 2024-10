Zell: Der Stadtkapellmeister geht mit viel Lob

Der Gesang von Agnes Waibel in „I dreamed a dream“ und „Flashdance - What at feeling“ verzauberte die Zuhörer. Die Sopranistin hatte schon oft mit Götz auf der Bühne gestanden.

Abschied und Würdigung

Für 50 Musiker der Stadtmusik, viele Gönner und Freunde des Vereins und begeisterte Zuhörer übernahm des Vorstandstrio mit Philipp Kaiser, Daniel Kummerer und Karl Martin Welte den Abschiedsgruß an den scheidenden Stadtkapellmeister. Sein Wirken habe eine Ära geprägt, wie Welte betonte. Die Gründung des Jugendorchesters sei eine Zukunftsinvestition, wie Kummerer meinte.

Der Präsident der Stadtmusik und Bürgermeister Peter Palme sprach in seinem Dank über das fulminante Konzert dieses Abends und die Zeit mit Götz. „Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten, sonder in der Interpretation“, zitierte Palme den Komponisten Gustav Mahler.