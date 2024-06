Tiefe Schlaglöcher zeichneten das Bild und auch auf die Barrierefreiheit warte man noch, ergänzte Karl Argast, wie die SPD berichtet. Insbesondere an schönen Tagen nutzten viele Leute die ansprechende Gastronomie am Bahnhofsvorplatz und täglich kommen Hunderte von Schülern am Bahnhof an. Man müsse von der anfänglich großen Planung auf eine reduzierte Variante mit maximal drei ZOB-Plätzen herunterfahren, so Kaiser. Dies sei ausreichend. In der neuen Legislaturperiode müsse die Forderung der SPD-Fraktion erfüllt werden, dass alle bisherigen Planungen für den Platz betrachtet und aus den einzelnen Varianten die jeweils besten Ansätze herausgenommen und umgesetzt werden. So könnten weitere Planungskosten eingespart und der Platz mit einem möglichst kleinen Budget schön und zweckmäßig gestaltet werden, sagte Kaiser weiter, wie es im Bericht der SPD heißt. .