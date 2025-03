Zell: Die Hoffnung auf Skiliftbetrieb bleibt bestehen

Schriftführerin Tina Schöne erinnerte an die Aktivitäten, die über den eigentlichen Zweck hinausgehen. Ein Fest am Gresger Wahrzeichen dem Rümmelisbühltürmchen mit dem Musik- und Gesangverein brachte die Dorfgemeinschaft zusammen und sorgte für Einnahmen. Gefeiert wurde dabei auch die Einweihung eines Widders, der Wasser ohne Fremdenergie auf die Bergspitze bringt. Wenn auch, so Kassiererin Vera Palme, das Fest mit weniger Überschuss als in den Vorjahren abgerechnet werden musste, so war man insgesamt zufrieden.