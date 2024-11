zELL: Die nächste Kampagne kann kommen

In der Fasnachtssaison 2024/25 stehen – neben der Teilnahme an den großen Umzügen in Zell natürlich – folgende Termine an: Teilnahme am „Ölfte Ölfte“ am kommenden Wochenende und ein Grillstand der Märtwiiber bei Schmitts Markt am 28. Dezember. Der Kappenabend am 8. Februar im O.F.Z. (Obertäler Fest-Zentrum – ehemals katholischer Pfarrsaal) steht unterm Motto „Bollywood im Obertal“.