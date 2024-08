Zell: Die Zeller Spazierwege sind voll im Trend

Diese sieben Rundwege variieren in der Länge von 3,1 bis 5,8 Kilometern und haben ihren Start- und Zielpunkt am Zeller Bahnhof. Christa Gnädig von der Zeller Bergland Tourismus verzeichnet ein wachsendes Interesse an diesen vergleichsweise kurzen Spazierwegen. Besucher fragen oft nach Kartenmaterial, das die Wege zeigt – dieses wird im Büro der Bergland Tourismus kostenlos zur Verfügung gestellt. Zusätzlich gibt es auf den Internetseiten des Zeller Bergland Tourismus und des Schwarzwald Tourismus Beschreibungen, Fotos und Wanderkarten zum Herunterladen. Dort sind auch die GPS-Daten für jeden Spazierweg verfügbar.

Alle „Zeller Spazierwege“ beginnen und enden am Zeller Bahnhof. Dort steht eine Informationstafel, die über alle sieben Spazierwege informiert. Eine weitere Informationstafel ist beim Wohnmobilstellplatz beim Wiesentäler Textilmuseum direkt am Todtnauerliweg angebracht. Alle Wege haben ein eigenes Symbol, das dem Spaziergänger an jeder Wegkreuzung oder -gabelung die Richtung anzeigt. Ausgeschildert sind die Wege durchs Kühlloch, durch den Eichwald, durch den Eichwald ins Grönland, zum Wildgehege, durch den Schnetzerwald, entlang der Wiese und zur Kalvarienbergkapelle. Beim Spazieren auf diesen Wegen kommt man an unterschiedliche Orte in der Kernstadt und der näheren Umgebung und entdeckt dabei den einen oder anderen touristischen Hingucker.