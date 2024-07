Drei Tote Schafe und eine verletzte Ziege wurden der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg aus Zell gemeldet. Die verletzte Ziege wurde später erlöst, teilt die FVA auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Wie unserer Zeitung bekannt ist, wurden die Schafe am Zeller Blauen gefunden. Eine Netzwerkperson der FVA dokumentierte die Situation vor Ort. Die Tierkörper wurden zum Veterinäruntersuchungsamt CVUA) Freiburg gebracht, genetische Abstrichproben werden am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik in Gelnhausen untersucht. „Ein Wolf kann zum aktuellen Zeitpunkt als Verursacher weder ausgeschlossen noch bestätigt werden“, teilt die FVA mit. Und weiter: „Die Auswertung kann bis zu zwei Wochen dauern“. Zell im Wiesental liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Weitere Informationen zum Wolfsmonitoring gibt es auf der Internetseite des Umweltministeriums Baden-Württemberg.