Zell: „Duo Mondzid“ mit neuer CD in Schönau zu Gast

Natürlich auf Alemannisch

Mittlerweile hat das „Duo Mondzid“ 20 eigene Titel, die sie bei ihren Auftritten spielen, aber auch Lieder anderer alemannischer Mundartkünstler wie Uli Führe, Manfred Markus Jung und Frank Dietsche gehören mit ins Repertoire. Seit 2015 singt das Duo gemeinsam und hat sich auch schon eine kleine Fangemeinde erspielt. Im Markgräflerland bis nach Müllheim, in Weil am Rhein, Rheinfelden und Inzlingen war „Mondzid“ schon zu Gast und natürlich im Oberen Wiesental, wo die Rathgebers mit ihren drei Kindern, die alle im Teenager-Alter sind, leben. Beate Rathgeber entschied sich, im Beruf etwas zurückzutreten, um mehr Zeit für die Organisation der jährlich etwa 15 bis 20 Auftritte zu haben. Ralf Rathgeber arbeitet weiterhin in Vollzeit.