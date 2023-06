Zell Ein ganzes Dorf lädt Jubilare ein

Gleich zwei Beschenkte

Sie erläutert die Hintergründe dieses besonderen Ereignisses: Vor einigen Jahren habe die Dorfgemeinschaft damit begonnen jährlich einen „Oberblauener Hock“ zu veranstalten. Aus jedem Haushalt werde dazu etwas mitgebracht und ein gemütlicher Abend zusammen verbracht, so Kiefer. Seither wird versucht an besonderen Geburtstagen Geschenke gemeinsam zu organisieren. Kürzlich stand ein 75. Geburtstag an, die Jubilarin wollte jedoch kein Geschenk. Die Frauen aus dem Oberdorf wollten mit der Jubilarin einen Ausflug zum Hof Neuhaus in Überlingen unternehmen, was allerdings erst im April möglich gewesen war. Und so kam es, dass damit auch der Ehemann zum Geburtstag beschenkt wurde und schlussendlich das ganze Oberdorf, inklusive Männer, mit auf den Ausflug kam.

Alle waren mit dabei

„Vom Jüngsten bis zum Ältesten waren alle dabei“, freut sich Kiefer. „Jeder hat sich die Zeit genommen, um mit den beiden Geburtstagskindern den Tag zu verbringen.“