Zell Ein Lichtblick für Stadträtin Susanne Accumano

„Besser hätte es in dieser Situation nicht laufen können“, freut sich Luciano Accumano darüber, dass seine an Blutkrebs erkrankte Frau Susanne vor wenigen Tagen die dringend notwendige Stammzellspende erhalten hat. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, teilt er mit. Jeden Tag werde die Lage im Interdisziplinären Tumorzentrum in Freiburg neu bewertet. Erst in einigen Wochen würde sich dann herausstellen, ob der Körper die Spende wirklich annimmt, informiert Accumano.