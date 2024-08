Ein Senior ist am Freitag, gegen 13.40 Uhr in Zell in einen zwei Meter hohen, leeren Swimmingpool gestürzt. Daraufhin habe die Integrierte Leitstelle Lörrach (ILS) die Feuerwehr Zell alarmiert, heißt es im Einsatzbericht. Der Senior würde am Boden liegen und nicht ansprechbar sein, hieß es in der Alarmierung. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle, war bereits ein Retter der „First Responder“ des DRK , Ortsgruppe Zell, vor Ort und leistete Erste Hilfe. Die Feuerwehr organisierte einen sicheren Zugang zum Verunglückten in den Pool für die weiteren Rettungskräfte des DRK und bereitete den Abtransport zum Rettungswagen vor. Nach Stabilisierung des Patienten durch den Notarzt und erfolgreicher Rettung, konnten alle Einsatzkräfte nach rund 45 Minuten wieder abrücken. Die Feuerwehr Zell war mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrangehörigen im Einsatz. Außer dem Rettungsdienst und der Feuerwehr, war die Polizei mit zwei Streifen an der Einsatzstelle.