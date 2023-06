Zell „Ein tolles Erlebnis“: Zeller Bike-Tour ist bereits in vollem Gange

Alle Teilnehmer meldeten sich beim Orgateam in der Liste wieder ab und man eröffnete gemeinsam den Bierbrunnen am Dorfhock. „Ein tolles Erlebnis ging somit an diesem schönen Sommersonntag zu Ende“, schreiben die Veranstalter.

Nächste Bike-Tour

Die nächste Zeller Bike-Tour findet am Sonntag, 23. Juli, während des Stadtmusikfestes am Zeller Rathausplatz statt. Alle interessierten Biker sowie auch E-Bike-Fahrer sind zu der Tour Zell 2 eingeladen, teilt die Stadt in ihrer Ankündigung mit. Ab 8.30 Uhr kann man sich wie gewohnt direkt am Rathausplatz anmelden. Gestartet wird wieder um 9 Uhr.