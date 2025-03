Zell: Einbruch bei der Feuerwehr

Das Feuerwehrgerätehaus an der Freiatzenbacher Straße in Zell wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr Opfer eines Einbruchs: Laut Polizei hebelten Unbekannte ein Plexiglasfenster an einem Garagentor auf und gelangten so in die Räume. An zwei Fahrzeugen wurden die seitlichen Rollläden zu den Geräteräumen geöffnet, gestohlen wurde nach jetzigem Kenntnisstand allerdings nichts. Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter gestört wurden. Im selben Zeitraum wurde versucht, in eine Gartenbaufirma an der Freiatzenbacher Straße einzubrechen. Hier versuchten die Täter vergeblich, die Eingangstüre zum Büroraum aufzuhebeln, berichtet die Polizei. Der Schaden an beiden Objekten kann noch nicht beziffert werden. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es im Übrigen zwischen Sonntagmittag und Dienstagfrüh in Steinen: Auch dort drangen Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus ein, nahmen die technischen Gerätschaften eines Löschfahrzeugs in Augenschein, entwendeten aber nichts.