Eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude hatte eine Person am Sonntag, 7. Juli, um 15 Uhr, an die integrierte Leitstelle Lörrach (ILS) gemeldet. Daraufhin löste die ILS Vollalarm für die Abteilungen Zell- Stadt sowie die Abteilung Atzenbach aus. Zu diesem Zeitpunkt ging man noch von einem Dachstuhlbrand aus, teilt die Feuerwehr Zell in ihrem Bericht mit. Da der Zeuge nur von Weitem Einsicht auf die vermeintliche Einsatzstelle hatte, konnte diese erst nicht genau lokalisiert werden. Es wurde aber dann schnell bekannt, dass sie in unmittelbarer Nähe des Zeller Gerätehaus lag. Beim Eintreffen in der Freiatzenbacherstraße stellte sich jedoch schnell heraus, dass der Rauch durch einen Grill verursacht wurde, welcher auf der Terrasse stand und nicht durch einen Brand. Die Einsatzkräfte, welche mit vier Fahrzeugen und 22 Mann ausgerückt waren, konnten die Einsatzstelle ohne weiter tätig zu werden wieder verlassen. Auch der Rettungsdienst kam zur Einsatzstelle.