Nach der Begrüßung durch die Bürgermeisterin Chantal Eymeoud und den Präsidenten der Stadtmusik Gérard Marcellin präsentierten die französischen Musiker mit ihrer Dirigentin Sylvie Baux ein unterhaltsames und anspruchsvolles Jubiläumskonzert, gespickt mit mehreren Showeinlagen, teilt die Stadtmusik Zell in ihrem Bericht mit. Am Samstagvormittag waren dann die Zeller Musiker gefragt. Mit flotten Rhythmen, Polkas und Marschmusik begeisterte die Stadtmusik unter der Leitung von Vizedirigent Thomas Kaiser die zahlreichen Gäste auf dem historischen Marktplatz. Spontan kam es zu Tänzen und einer Polonaise vorbei an den zahlreichen Marktständen. Am Nachmittag kamen dann die Jungmusiker aus Zell auf ihre Kosten beim Wildwasser-Rafting in den Stromschnellen des Flusses Durance. „An diese feucht-fröhliche Angelegenheit wird man sich noch lange zurückerinnern“, heißt es im Bericht.

Ein besonderer musikalischer Hörgenuss war am Samstagabend das Konzert der Big Band der französischen Marine. Die 17 Profimusiker und ein Gesangssolist mit einfühlsamer Stimme überzeugten auf der ganzen Linie mit Jazz, Blues sowie Swing und natürlich durfte dabei „In the Mood“ von Glenn Miller nicht fehlen. Der Sonntagvormittag stand ganz im Zeichen der Jubiläumsfeierlichkeiten. Viele Besucher strömten bei herrlichem Wetter auf den Rathausplatz, um der Zeremonie, die von den Musikern aus Embrun und Zell gestaltet wurde, beizuwohnen. Eine besondere Freude für die Zeller sei auch das Zusammentreffen mit der befreundeten Stadtmusik Borgofranco aus dem italienischen Aostatal gewesen.