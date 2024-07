Die Leitstelle Lörrach alarmierte am Montag, um 7.30 Uhr die freiwillige Feuerwehr Zell-Abteilung Stadt sowie die Abteilung Atzenbach. In einem Industriekomplex in der Wiesenstraße sei die Brandmeldeanlage ausgelöst worden, teilt die Feuerwehr Zell mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Auch die weitere Erkundung ergab keinen Hinweis auf einen Brand. Vielmehr habe sich herausgestellt, dass die Auslösung durch Handwerksarbeiten hervorgerufen wurde. Nach kurzer Zeit konnten alle Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort war, abrücken. Ebenso vor Ort war die Polizei mit zwei Beamten.