Am frühen Freitagmorgen kurz nach 2 Uhr wurden die Abteilungen Atzenbach und Zell-Stadt zu einem Wohnungsbrand in die Liebeckstraße alarmiert. Gemeldet wurde ein Küchenbrand. In der Meldung der integrierten Leitstelle (ILS) hieß es weiter, eine körperlich eingeschränkte Person sei noch in der Wohnung, höchste Eile war also geboten.